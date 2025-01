Justiça manda expulsar policiais que usaram viaturas para traficar drogas

Dois policiais civis foram condenados à prisão e à perda do cargo público após serem envolvidos em um esquema de tráfico de drogas, utilizando viaturas oficiais para transportar cocaína entre as cidades de Ponta Porã e Dourados, em Mato Grosso do Sul.

A condenação é fruto de uma investigação conjunta entre o Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) e o Grupo de Atuação Especial e Repressão ao Crime Organizado (GAECO), resultando na Operação Safe Shipping.

Além dos policiais, um traficante também foi condenado pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e lavagem de dinheiro. As penas variam de 19 a 20 anos de reclusão, além de multas diárias equivalentes ao salário-mínimo vigente na época.

A investigação revelou que entre 2022 e 2023, os réus usaram viaturas policiais para transportar cocaína, totalizando 538,1 kg da droga, avaliada em R$ 40 milhões. O esquema ficou conhecido como “frete seguro”, pois as viaturas, sendo veículos da polícia, evitavam a fiscalização nas estradas. O lucro obtido com o tráfico foi estimado em R$ 960 mil.

Além disso, os réus foram responsáveis por movimentar valores ilícitos, convertendo-os em ativos legais através de dissimulação no sistema financeiro. A ação ainda incluiu o uso indevido de bens públicos, como o desgaste e o combustível da viatura, fundamentais para a segurança na fronteira.

Os condenados permanecem em prisão preventiva e tiveram bens, como veículos de luxo e quantias em dinheiro, confiscados. Ao condenar, o juiz destacou o grave desvio de conduta, considerando o impacto social da utilização de recursos públicos para o tráfico de drogas.

