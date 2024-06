Ministério Público investiga incêndios no Pantanal sul-mato-grossense

Vinícius Santos com informações do MPMS

O Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) identificou sete pontos de ignição que causaram aproximadamente 12.387 hectares de incêndios florestais no Pantanal entre maio e junho de 2024, durante o período de emergência ambiental. O MPMS, através do Núcleo de Geotecnologias (NUGEO), está investigando as causas, buscando identificar os responsáveis e promovendo a responsabilização, se necessário. Essas ações fazem parte do Programa "Pantanal em Alerta", que também tem como objetivo realizar trabalho preventivo em propriedades e locais onde os incêndios têm início.

No levantamento de cicatrizes de incêndios no Bioma Pantanal, 8.836 hectares estão localizados em Mato Grosso do Sul e 3.550 hectares em um país vizinho. Os sete pontos de ignição inicial foram encontrados em seis imóveis rurais e uma área sem cadastro no Cadastro Ambiental Rural (CAR), atingindo cerca de vinte propriedades rurais no Pantanal Sul-mato-grossense.

As áreas afetadas ainda enfrentam a propagação dos incêndios, e as autoridades estão em alerta máximo, fazendo esforços contínuos para combater as chamas e minimizar os danos ambientais. Após a vistoria da Polícia Militar Ambiental, os relatórios serão encaminhados às Promotorias de Justiça competentes para que sejam tomadas as providências necessárias.

