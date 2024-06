Ministério Público 'monitora' contratação de hospital para transplantes oculares em MS

O Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) está monitorando as negociações de contratação do Hospital Adventista do Pênfigo de Campo Grande - Unidade Matriz para a realização de transplantes de tecido ocular humano aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) no estado, por meio de uma parceria com a Secretaria Municipal de Saúde (SESAU) de Campo Grande e a Secretaria de Estado de Saúde (SES).

Um procedimento administrativo foi iniciado pelo promotor Marcos Roberto Dietz da 76ª Promotoria de Justiça para acompanhar o processo de contratação. Em busca de agilidade, o promotor solicitou informações sobre o estágio atual das negociações.

Foi encaminhando um pedido de esclarecimento ao Secretário de Estado de Saúde, ao Diretor-Geral do Hospital Adventista do Pênfigo, à Secretária Municipal de Saúde Pública de Campo Grande e à Procuradoria-Geral de Justiça de Mato Grosso do Sul. Até o momento da publicação deste texto, os ofícios enviados pelo promotor ainda não foram respondidos.

