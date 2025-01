Moraes dá prazo de 48h para defesa de Daniel Silveira entregar arma

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), deu o prazo de 48 horas para que os advogados de defesa do ex-deputado federal Daniel Silveira entreguem a arma registrada em seu nome à Justiça.

A decisão do ministro ocorre após o chefe do Gabinete do Comandante do Exército, coronel Rodrigo de Carvalho Bernardo, encaminhar um ofício com a informação que Silveira mantem uma arma registrada junto à Polícia Militar do Rio de Janeiro, estado onde se elegeu deputado federal.

No entanto, o Exército ressaltou, no ofício, que não pode agir sendo de competência da Polícia Militar cumprir a decisão judicial e recolher a arma do ex-parlamentar.

“Não há ação administrativa a ser realizada pelo Comando do Exército, uma vez que sua competência no âmbito do SIGMA (Sistema de Gerenciamento Militar de Armas) é limitada à manutenção do registro de propriedades de armas de fogo. A gerência dos portes de armas de fogo dos integrantes das Polícias Militares estaduais é de responsabilidade da respectiva corporação de vinculação, cabendo ao Comandante-Geral da Polícia Militar do Rio de Janeiro o devido cumprimento da decisão judicial”, disse o ofício.

O prazo para a entrega da arma começa a contar a partir do momento em que a defesa for notificada.

