Moraes suspende visitas a 'kid preto' após irmã tentar levar fone durante visita

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), suspendeu nesta segunda-feira (30) as visitações ao ‘kid preto’ investigado por suposta tentativa de golpe de Estado, o tenente-coronel Rodrigo Bezerra de Azevedo, após a irmã do militar, Dhebora Bezerra de Azevedo, tentar levar equipamentos eletrônicos escondidos.

A irmã de Rodrigo estava levando os equipamentos eletrônicos escondidos dentro de uma caixa de panetone, como “presente” ao irmão, e foi descoberta durante visita às instalações do Batalhão de Polícia do Exército de Brasília (BPEB), onde ele está preso.

No último sábado (28), a irmão do tenente-coronel tentou entrar no batalhão do Exército com uma caixa de panetone, mas ao passar pelo detector de metais, o alarme foi acionado, o que não aconteceria com o doce.

Os militares abriram o recipiente e verificaram que no interior da caixa havia um fone de ouvido, um cabo USB e um cartão de memória, e o material foi apreendido, estando em custodia no pelotão.

Devido ao incidente, o Comando Militar suspendeu o direito de visita de Dhebora ao tenente-coronel, e nesta segunda-feira, Moraes decidiu por suspender o direito à visitação ao militar.

