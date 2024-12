PF deflagra operação contra venda de sentenças no Judiciário de Mato Grosso

A Polícia Federal deflagrou, nesta sexta-feira (20), a 2ª fase da Operação Sisamnes e pode abalar as estruturas do Judiciário de Mato Grosso. A operação visa desarticular um esquema criminoso envolvendo a venda de sentenças, com lavagem de dinheiro e fraudes milionárias. A investigação começou em 26 de novembro de 2024, após a descoberta de um esquema de corrupção envolvendo decisões judiciais compradas e vendidas.

Segundo as investigações, os envolvidos realizavam sucessivas operações imobiliárias fraudulentas para ocultar a origem ilícita dos recursos utilizados na compra de imóveis de luxo e veículos.

Por ordem do Supremo Tribunal Federal (STF), estão sendo cumpridos mandados de busca e apreensão, além de afastamentos imediatos de servidores do Poder Judiciário. Outras medidas incluem a proibição de contato entre os investigados, o bloqueio de R$ 1,8 milhão e o sequestro de imóveis adquiridos por um magistrado.

O nome da operação faz referência a Sisamnes, um juiz da mitologia persa que aceitou suborno para emitir uma sentença injusta durante o reinado de Cambises II. A ação foi autorizada pelo ministro Cristiano Zanin.

