Presidentes de Tribunais de Justiça do Brasil realizarão encontros integrados

O Consepre (Conselho de Presidentes dos Tribunais de Justiça do Brasil) propôs a integração com as Associações de Magistrados do País. A proposta foi apresentada pelo novo presidente empossado, Francisco Rodrigues de Oliveira, durante o 14º encontro da instituição, realizado em Rio Quente (GO). O evento contou com a participação de todos os presidentes dos Tribunais de Justiça e presidentes das associações de juízes de MS, SP, RJ e GO.

Segundo o presidente da Amamsul (Associação dos Magistrados de Mato Grosso do Sul), Mário José Esbalqueiro Júnior, essa decisão representa um marco histórico para os juízes associados. “É um avanço significativo para as pautas do Judiciário. Pela primeira vez, haverá essa aproximação. Novas reuniões serão realizadas e as associações também estarão presentes”, afirmou.

O encontro também discutiu uma reunião com o presidente do STJ (Superior Tribunal de Justiça), ministro Herman Benjamin, para tratar do congresso sobre a 2ª instância, que será realizado no STJ. Além disso, foi realizada a solenidade de posse da nova Comissão Administrativa do Consepre.

Estiveram presentes no evento: o presidente do TJ/MS, desembargador Sérgio Fernandes Martins; o vice-presidente do TJ/MS, desembargador Dorival Renato Pavan; o governador de Goiás, Ronaldo Caiado; a Ouvidora Nacional da Mulher e Conselheira do CNJ, Renata Gil; os conselheiros do CNJ, Marcello Terto e Silva e Bandeira Mello Filho; o juiz auxiliar da Corregedoria Nacional de Justiça, Lizandro Garcia Gomes Filho, representando o Corregedor Nacional de Justiça, ministro Mauro Campbell; e o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil – Seção Goiás (OAB-GO), Rafael Lara.

