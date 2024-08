Ratinho vai responder na justiça por incitação à homofobia durante programa

Pedro Molina, com informações do F5

A 2ª Vara Criminal de Osasco, em São Paulo, atendendo a um pedido do Ministério Público paulista, aceitou denúncia contra o apresentador Carlos Roberto Massa, mais conhecido como Ratinho, que agora vai responder pelo crime de incitação à homofobia.

A denúncia foi apresentada ao MPSP pelo deputado estadual suplente de São Paulo, Agripino Magalhães Júnior, e se refere a uma fala feita em junho do ano passado, durante programa que leva o nome do apresentador no SBT.

Na ocasião, o apresentador se posicionou contra a realização da Parada do Orgulho LGBT na Avenida Paulista, em São Paulo.

“Deixa a Avenida Paulista para a família, para ir lá brincar com as crianças. Deixa a Avenida Paulista para as famílias. Faz a Parada Gay lá no diabo do sambódromo. Lá pode, porque na minha opinião, a Parada Gay é um outro carnaval dos infernos. Parada gay é um carnaval dos viados e das sapatão, é minha opinião”, disse o apresentador.

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também