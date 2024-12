Silveira é levado para a cadeia de Benfica

A Secretaria Estadual de Administração Penitenciária (Seap) informou que o ex-deputado federal Daniel Silveira deu entrada, na manhã desta terça-feira (24), na Cadeia Pública José Frederico Marques (Benfica), na zona norte do Rio de Janeiro.

Segundo a Seap, Silveira aguardará, na cadeia de Benfica, a audiência de custódia a ser realizada pela Justiça do Rio de Janeiro, que ainda não tem informações sobre a data da audiência.

Silveira foi preso na manhã desta terça-feira pela Polícia Federal após ter a liberdade condicional, concedida no dia 20 de dezembro, revogada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

Segundo Moraes, após ser solto no sábado (21), o ex-deputado retornou para casa às 2h10 do domingo (22), quatro horas após o permitido pelos termos da liberdade condicional.

A defesa de Silveira afirmou que o ex-deputado teve uma emergência médica e precisou ficar no hospital das 22h59 do sábado (21) à 0h34 do dia seguinte (22), alegação que não foi aceita por Moraes, que considerou que não houve autorização judicial para o deslocamento de Silveira ao hospital.

