TJMS apresenta novos desembargadores em cerimônia solene

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS) apresentou formalmente, em sessão solene realizada na quarta-feira, 14 de agosto, os novos desembargadores José Eduardo Neder Meneghelli e Elisabeth Rosa Baisch. A cerimônia, presidida pelo desembargador Sérgio Fernandes Martins, ocorreu no plenário do Tribunal Pleno.

Os magistrados foram conduzidos ao plenário pelo decano, desembargador Carlos Eduardo Contar, e pelo desembargador Waldir Marques. A posse oficial dos novos desembargadores já havia ocorrido em 24 de julho, quando foram promovidos e prestaram o juramento de posse.

Promoções e Méritos - Elisabeth Rosa Baisch assume a vaga deixada por Júlio Roberto Siqueira Cardoso, promovida pelo critério de merecimento e dentro dos parâmetros de paridade de gênero. José Eduardo Neder Meneghelli, promovido pelo critério de antiguidade, ocupa a vaga de Paschoal Carmello Leandro. Ambos receberam a faixa do grau Grã-Cruz da Ordem do Mérito Judiciário.

Em seu discurso, o desembargador Paulo Alberto de Oliveira destacou a trajetória e os méritos dos novos empossados, ressaltando os desafios que enfrentaram ao longo de suas carreiras. Em seguida, a desembargadora Elisabeth Rosa Baisch relembrou sua infância e expressou o desejo de contribuir para uma sociedade mais justa. José Eduardo Meneghelli, por sua vez, agradeceu àqueles que o apoiaram em sua carreira e fez um apelo à honestidade e à integridade na judicatura.

O presidente do TJMS, Sérgio Fernandes Martins, encerrou a sessão enfatizando a importância da experiência e dos valores que os novos desembargadores trarão ao tribunal, contribuindo para uma justiça mais acessível e justa.

Currículos dos Novos Desembargadores

- Elisabeth Rosa Baisch: Natural de Ourinhos-SP, ingressou na magistratura em 1994 e passou por diversas comarcas, incluindo Sidrolândia e Campo Grande. Em 2020, assumiu a 3ª Vara do Juizado Especial.

- José Eduardo Neder Meneghelli: Ingressou na magistratura em 1989 e atuou em comarcas como Bela Vista, Ponta Porã e Campo Grande. Foi juiz auxiliar da Presidência do TJMS e, em 2022, foi removido para o cargo de juiz de Direito Substituto em Segundo Grau.

