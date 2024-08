TJMS mantém 'Nenê' preso por homicídio em Campo Grande

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS) negou pedido de liminar para Maurício da Fonseca de Araújo, conhecido como “Nenê”, acusado de assassinar Flávio Guimarães Fernandes a tiros. O crime ocorreu em 29 de março de 2018, no Bairro Universitário, em Campo Grande.

Maurício da Fonseca de Araújo foi detido em julho deste ano, após ação da Delegacia Especializada de Repressão aos Roubos e Furtos (Derf), cerca de seis anos após o homicídio. A defesa alegou que a prisão preventiva não era mais relevante, citando o tempo decorrido desde o crime e a ausência de obstrução das investigações ou ameaças a testemunhas.

O desembargador Carlos Eduardo Contar rejeitou o pedido de soltura, afirmando que a análise das informações fornecidas pela autoridade apontada como coatora é essencial para entender o caso. Portanto, Maurício da Fonseca de Araújo permanecerá detido enquanto o processo continua.

