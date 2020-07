AO VIVO - Tudo sobre fake news, agora no JD1

Assunto em alta nas últimas semanas e com projeto tramitando no Congresso Nacional, Fake News é o tema da entrevista da semana do JD1 Notícias. O convidado é o professor doutor Victor Miranda.

Victor é professor de Ciência Política na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), pesquisador do Núcleo de Pesquisa em Sociologia Política Brasileira da Universidade Federal do Paraná (UFPR), especialista em análise de dados sociais e modelos e membro da Associação Brasileira de Ciência Política (ABCP).

Faça sua pergunta e tire suas dúvidas com o professor durante a live.

