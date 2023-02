Energisa está com vagas abertas para Jovem Aprendiz em 3 cidades de MS

A Energisa Mato Grosso do Sul está com vagas abertas para o programa Jovem Aprendiz, em Campo Grande, Dourados e Jardim.

As oportunidades são para jovens que tenha ensino médio completo, reservista (para candidatos do sexo masculino, maiores de 18 anos), título de eleitor e disponibilidade em horário comercial, de segunda a sexta-feira, período integral.

Na Capital, também há vagas para o cargo de assistente administrativo. Os selecionados vão participar do curso de Programa de Aprendizagem Industrial em Processos Administrativos, no Senai.

A jornada é de 8 horas diárias, sendo 4 horas de prática na Energisa e 4 horas de teoria no Senai. A previsão é que as aulas iniciem no mês de março.

Os jovens aprendizes, além do salário, têm como benefícios vale-transporte, ticket de alimentação e seguro de vida. Ao fim do curso, os participantes recebem certificado de assistente de produção.

Banco de Talentos

A concessionária de energia elétrica também está com o Banco de Talentos aberto para os cargos de eletricista de distribuição, técnico de operação de sistema I, eletricista linha viva I e também para vagas para Pessoas com Deficiência (PcD).

