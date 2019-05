Funtrab oferece 175 vagas em Campo Grande

Joilson Francelino, com informações da assessoria

A Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul (Funtrab), disponibiliza 175 vagas, com destaque para as oportunidades na construção civil, em que uma construtora de Campo Grande disponibiliza seis vagas.

Confira as ocupações, número de vagas disponíveis e requisitos:

Armador de estrutura de concreto (2 vagas) – ter ensino fundamental completo e no mínimo, seis meses de experiência em Carteira para trabalhar com montagem em aço para receber o concreto de formas e outros. O salário é de R$ 1.404,00 mais almoço no local e vale-transporte.

Azulejista (1 vaga) – ter ensino fundamental incompleto e no mínimo, seis meses de experiência em Carteira para realizar serviços de revestimentos de pisos e paredes. O salário é de R$ 1.404,00 mais almoço no local e vale-transporte.

Encanador (2 vagas) – ter ensino fundamental completo e no mínimo, seis meses de experiência em Carteira para toda a parte de encanamento e instalação de tubulações. O salário é de R$ 1.404,00 mais almoço no local e vale-transporte.

Montador à mão (1 vaga) – ter ensino fundamental completo e no mínimo, seis meses de experiência em Carteira para trabalhar com montagem de formas de concreto pré-moldado e ajudar nas desmontagens. O salário é de R$ 1.404,00 mais almoço no local e vale-transporte.

Vale lembrar que, para todas as ocupações os benefícios serão combinados na entrevista e o salário poderá ser maior de acordo com a qualificação do candidato.

Os interessados com os perfis acima descritos devem realizar cadastro na Funtrab, com RG, CPF e Carteira de Trabalho, à rua 13 de Maio, 2773, de segunda a sexta, das 7 às 17 horas. Todos os serviços são gratuitos. Todas as vagas podem ser preenchidas a qualquer momento, sem prévio aviso. Não serão aceitos cadastros por telefone ou currículos por e-mail.

Confira as demais vagas:

Agente de saneamento 10

Ajudante de carga e descarga de mercadoria 8

Alinhador de pneus 1

Alinhador de rodas 1

Aplicador de asfalto impermeabilizante (coberturas) 1

Armador de estrutura de concreto 2

Assistente de vendas 3

Atendente de farmácia - balconista 2

Atendente de lanchonete 4

Atendente de lanchonete(PcD) 1

Auxiliar administrativo(PcD) 1

Auxiliar contábil 1

Auxiliar de escrituração fiscal 1

Auxiliar de limpeza(PcD) 3

Auxiliar de limpeza(PcD) 1

Auxiliar de limpeza(PcD) 2

Auxiliar de linha de produção(PcD) 2

Auxiliar de manutenção predial 1

Auxiliar de mecânico de autos 1

Auxiliar de pedreiro 4

Auxiliar de pessoal 1

Auxiliar geral de conservação de vias permanentes (exceto trilhos) 1

Auxiliar mecânico de ar condicionado 1

Auxiliar técnico de refrigeração 1

Azulejista 1

Azulejista 3

Chapista de lanchonete 1

Chefe de departamento de pessoal 1

Colocador de cartazes 1

Conferente mercadoria (exceto carga e descarga)(PcD) 1

Costureira em geral 2

Cozinheiro geral 1

Eletricista 1

Eletricista de instalações de veículos automotores 1

Encanador 2

Instalador de alarme 1

Instalador de cortinas e persianas, portas sanfonadas e boxe 1

Instalador de sistemas eletroeletrônicos de segurança 1

Instalador-reparador de redes e cabos telefônicos 15

Lavadeiro, em geral 1

Lubrificador de veículos automotores (exceto embarcações) 1

Mecânico de automóvel 1

Montador de elevadores e similares 1

Montador soldador 3

Motorista de caminhãotanque 3

Oficial de serviços diversos na manutenção de edificações 5

Operador de empilhadeira 1

Operador de estação de tratamento de água 1

Operador de máquina de dobrar chapas 1

Operador de retroescavadeira 1

Operador de suporte técnico (telemarketing) 26

Pintor de automóveis 1

Pintor industrial 1

Promotor de vendas 2

Soldador 1 Tosador 1

Trabalhador agropecuário em geral 1

Vendedor de serviços 2

Vendedor interno 1

Vendedor interno 5

Vendedor interno 3

Vendedor interno 2

Vendedor pracista 1

Vendedor pracista 10

Vidraceiro 1

Zelador 2

