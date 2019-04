Fundação abre seleção para técnicos em enfermagem

A Fundação do Trabalho (Funtrab) realiza nesta semana processo seletivo para candidatos que desejam recolocação na área de enfermagem. Um grande hospital da capital disponibiliza dez vagas para técnico em enfermagem, confira os requisitos e benefícios:

Técnico em enfermagem – ter ensino médio completo e no mínimo, seis meses de experiência comprovados em carteira, com conhecimento técnico da área e disponibilidade de horário, pois o trabalho é por turno de escala. É necessário ter experiência em qualquer segmento da enfermagem, para trabalhar em diversos setores do hospital, (pediatria, cirurgia, áreas clinicas e outros). Terá a supervisão do enfermeiro, trabalhando em conformidade com as normas, organizando o ambiente de trabalho e todos os serviços inerentes à função específica.

O salário é de R$ 1.525,67, vale-transporte e adicional de 20% de insalubridade.

Os interessados devem se cadastrar na Funtrab, que fica na rua 13 de maio, 2773, de segunda a sexta, das 7h às 17h, munidos de RG, CPF e Carteira de Trabalho.

