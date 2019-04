Funtrab tem vagas com salários de até R$ 4,2 mil

A Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul (Funtrab) oferece nesta terça-feira (2), diversas vagas de emprego para atuação em Campo Grande.

Há uma vaga para técnico de segurança no trabalho. Para preenchê-la é necessário curso de técnico na área e experiência nas MR, PPRA e PCNO. Exige-se experiência mínima de seis meses em carteira e ensino médio completo. O salário é de R$ 4.200,00.

A fundação também tem vaga para gerente de nutrição em unidades de saúde. Para garantir a vaga é preciso ter ensino superior completo em Nutrição e comprovação de experiência mínima de seis meses como nutricionista em unidades hospitalares. A vaga será para gerenciar a unidade, garantindo a satisfação do cliente, monitorando os resultados, controle de orçamentos e custos, supervisionar a cozinha industrial, conduzindo a produção, elaboração de cardápios, controle de estoque e atividades pertinentes a gestão de pessoas. O salário é de R$ 3.048,40, mais vale-transporte e os demais benefícios serão informados na entrevista.

Pessoas com Deficiência (PcD)

A Fundação ainda disponibiliza 34 vagas para Pessoas com Deficiência (PcD) nas seguintes ocupações: assistente de vendas (4), atendente de lanchonete (1), atendente de lojas (1), auxiliar de costura (5), auxiliar de linha de produção (2), expedidor de mercadorias (1), lavador de ônibus (1), repositor de mercadorias (17) e técnico de enfermagem (1). Os salários variam de R$ 998,00 a R$ 1.344,97. As pessoas com deficiência serão atendidas diretamente pelo Serviço Social da Funtrab, no piso térreo, munidos de RG, CPF, Carteira de Trabalho e laudo médico.

Os interessados devem realizar cadastro na Funtrab, com RG, CPF e Carteira de Trabalho, à rua 13 de maio, 2773, de segunda a sexta, das 7 às 17 horas. Todos os serviços são gratuitos.

Todas as vagas podem ser preenchidas a qualquer momento, sem prévio aviso. Não serão aceitos cadastros por telefone ou currículos por e-mail.

