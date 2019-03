Funtrab oferece mais de 150 vagas em Campo Grande

A Fundação Social do Trabalho de Mato Grosso do Sul (Funtrab) começa a semana com 159 oportunidades para que está procurando recolocação no mercado de trabalho, em Campo Grande.

Entre as funções com maior número de vagas estão: açougueiro (8), arquivista de documentos (5), copeiro (9), costureira em geral (16), cozinheiro hospital (4), estoquista (4) e motorista de caminhão (12).

Para pessoas com deficiência e que estão à procura de emprego também são oferecidas vagas em diversas funções.

As vagas são para atuação na capital e os interessados devem procurar a Funtrab – localizada na rua 13 de Maio, 2773, centro, das 7h às 17h.

Para participar da seleção é necessário levar documentos pessoais e carteira de trabalho. As oportunidades são rotativas e podem ser preenchidas a qualquer momento.

Confira as oportunidades e números de vagas disponíveis:

- Açougueiro 8

- Açougueiro desossador 3

- Administrador de marketing 1

- Ajudante de carga e descarga de mercadoria(PcD) 1

- Alinhador de direção 2

- Alinhador de pneus 1

- Alinhador de rodas 1

- Analista de marketing 1

- Arquiteto urbanista 1

- Arquivista de documentos 5

- Assistente de vendas 2

- Atendente de lanchonete 2

- Atendente de lanchonete(PcD) 1

- Atendente de lojas(PcD) 3

- Auxiliar administrativo(PcD) 1

- Auxiliar de confeiteiro 2

- Auxiliar de cozinha 1

- Auxiliar de escrituração fiscal 2

- Auxiliar de manutenção predial 1

- Auxiliar de mecânico de autos 1

- Auxiliar de pessoal 1

- Auxiliar técnico de refrigeração 1

- Caseiro 1

- Comprador 1

- Confeiteiro 2

- Copeiro 9

- Corretor de imóveis 1

- Cortador de roupas 1

- Costureira de máquinas industriais 1

- Costureira em geral 16

- Cozinheiro geral 1

- Cozinheiro hospitalar 4

- Dedetizador 1

- Eletricista 2

- Eletricista de instalações (veículos automotores e máquinas operatrizes, exceto aeronaves e embarcações) 1

- Eletrotécnico 1

- Empregado doméstico faxineiro 2

- Esteticista facial 1

- Estoquista 4

- Frentista 2

- Gerente de nutrição em unidades de saúde 1

- Instalador de alarme 2

- Instalador e mantenedor de placas fotovoltaicas 1

- Lavador de automóveis 1

- Lavador de ônibus(PcD) 2

- Marceneiro 1

- Mecânico 1

- Motofretista 1

- Motorista de caminhão 12

- Operador de caixa(PcD) 1

- Operador de caixa lotérico 1

- Operador de caldeira 1

- Operador de instalação de ar-condicionado 1

- Operador de máquina de dobrar chapas 1

- Operador de retroescavadeira 3

- Passador de roupas 2

- Pasteleiro 1

- Pintor de veículos (reparação) 3

- Repositor de mercadorias(PcD) 2

- Salgadeiro 1

- Serigrafista 1

- Soldador 2

- Subchefe de loja (operações comerciais) 3

- Técnico de edificações 1

- Técnico de enfermagem(PcD) 1

- Técnico em manutenção de equipamentos de informática 1

- Técnico em nutrição 2

- Técnico em segurança do trabalho 1

- Tosador 1

- Tratorista florestal 1

- Vendedor em comércio atacadista 1

- Vendedor interno(PcD) 2

- Vendedor pracista 10

