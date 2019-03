MPF abre seleção para estagiários de pós-graduação

Estudantes de pós-graduação na área do direito, de instituições de ensino conveniadas com o Ministério Público Federal (MPF), têm até a próxima quarta-feira, 12 de março, para se inscrever no concurso de estagiários do MPF em Mato Grosso do Sul (MS). O edital prevê a oferta de quatro vagas para a unidade do órgão ministerial em Campo Grande, mais cadastro reserva.

Os candidatos devem realizar a pré-inscrição no site da Procuradoria da República em Mato Grosso do Sul até as 17h do dia 12 de março. Depois, devem confirmar a inscrição presencialmente, na sede da PR-/MS, até as 19h do mesmo dia, 12 de março.



As provas serão realizadas no dia 17 de março, a partir das 8h, com questões subjetivas e dissertação. A jornada semanal do estágio será de 20 horas (4 horas/dia) e a bolsa será de R$ 1,7mil mensais, mais auxílio-transporte no valor de R$ 7 por dia estagiado.



Mais informações podem ser obtidas neste link .

