Sesc abre seleÃ§Ã£o com salÃ¡rio de atÃ© R$ 3,4 mil

O Sesc MS abriu processo seletivo para contratar profissionais e estagiários de diversas áreas de formação nas unidades de Três Lagoas, Campo Grande e Dourados. O cadastramento deve ser feito por meio do site sesc.ms – link Trabalhe no Sesc , onde ficam disponíveis os descritivos de vagas com as qualificações exigidas para cada uma delas.

Para Três Lagoas, as contratações, além dos salários, os benefícios oferecidos são plano de saúde; vale alimentação; seguro de vida em Grupo (conforme prazos e condições estabelecidas); refeição subsidiada (conforme condições estabelecidas); descontos nos serviços do Sesc MS; subsídio em cursos de pós-graduação e aperfeiçoamento. O prazo para se candidatar às vagas é até 13 de março, após as etapas de avaliação e entrevista. O resultado sai em 29 de março.

Para o cargo de coordenador (a) pedagógico, com 20 horas de dedicação semanais, o salário é de R$ 2.485,00 - podendo variar de acordo com a carga horária semanal. Já para professor (a) de inglês são 28 horas semanais e salário de R$ 3.478,00 - podendo variar de acordo com a carga horária semanal. No caso do professor de matemática, com 18 horas de dedicação semanais, salário de R$ 2.236,00 – podendo variar de acordo com a carga horária semanal. A vaga para professor (a) de português prevê carga de 15 horas semanais e salário de R$ 1.863,00 - podendo variar de acordo com a carga horária semanal.

Estágio

Para Dourados e Campo Grande, as vagas são para estágio, as inscrições vão até 8 de março, também por meio do site, e o resultado da seleção sai dia 26 de março. A seleção é para seis meses de estágio.

Para Dourados o estágio será na área de educação física (bacharelado) e para Campo Grande, na área da rede de computadores. A dedicação é de 20 horas semanais e a remuneração de R$ 656,00 mais auxílio transporte no valor de R$ 140,00.

