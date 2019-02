Cinema do Sesc exibe dramas, produções nacionais e local

Na próxima semana o cinema do Sesc tem vários títulos em exibição na Capital e em Corumbá. No Sesc Cultura a sessão regular do Cine Sesc acontece no dias 27, quarta-feira, ás 15h e 19 horas e no dia 01, sexta-feira, às 19 horas, e exibirá o longa nacional Paraísos Artificiais (2012), sobre uma jovem DJ e sua amiga, que vivem uma intensa experiência com um jovem em uma festa eletrônica, com reencontro anos depois.

Sábado, 02, tem sessão “Filmes daqui”, um espaço para difusão dos filmes produzidos por diretores e produtores da cena audiovisual local. Desta vez será exibido o longa Mirele Geller: peoa (2016), com direção de Débora Alves.

Corumbá – No Sesc Corumbá, o Cine Sesc de fevereiro leva o tema “Entre Lugares”. As sessões acontecem as quartas, às 19h30 e aos sábados às 15h.

Fechando a programação, nos dias 27 e 02 de março será exibida a película “Columbus”. O filme conta a história de Jin, que se vê sozinho em Columbus quando seu pai, um renomado estudioso de arquitetura, entra em coma. Ele conhece uma jovem amante de arquitetura, que lhe apresenta as construções modernistas do local, ao mesmo tempo em que discutem as relações conflitantes com seus pais.

Além do Cine Sesc, todas as quartas-feiras às 19 horas o Sesc Corumbá tem a sessão “Brasil na Tela”, com exibição gratuita de produções nacionais dos mais variados gêneros.

No dia 27, será exibido “Terras”, dirigido por Maya Da-Rin. Na fronteira tríplice entre Brasil, Colômbia e Peru, as cidades gêmeas Letícia e Tabatinga formam uma ilha urbana cercada pela imensa floresta amazônica. As delimitações territoriais são muitas vezes encobertas pela densa vegetação e as fronteiras se confundem nos rostos de seus moradores. Terras acompanha o ritmo deste lugar de encontro e passagem, aproximando-se do cotidiano de seus habitantes.

Serviço – O Sesc Cultura está localizado na Avenida Afonso Pena, nº 2270. O Sesc Corumbá fica na rua 13 de junho, 1703 – Centro. Informações pelo telefone (67) 3232-3130. Acompanhe a programação do Sesc no site sesc.ms.

