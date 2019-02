Sesc Cultura terá sessões de cinema com produções de MS

Com o objetivo de difundir as obras audiovisuais locais, o Sesc Cultura realiza a partir deste mês a Sessão “Filmes Daqui”. A primeira será dia 23 de fevereiro, às 20 horas, com o lançamento do filme “Beth e Betinha”, de Marinete Pinheiro, que narra a história da primeira dupla musical feminina do estado, em atividade há mais de 50 anos.

Após as exibições sempre haverá um bate-papo entre realizadores, o meio cultural local e público, estimulando indagações, reflexões, novas produções e propostas estéticas.

“O Sesc já faz um trabalho de valorização de grandes produções nacionais e internacionais, agora queremos dar ênfase nos trabalhos realizados no nosso estado, estimulando produtores e aproximando o público do panorama cultural diversificado das produções realizadas aqui. Serão exibidos filmes recentes, de curta, média e longa-metragem, além daqueles já conhecidos na filmografia de Mato Grosso do Sul”, comentou a diretora regional do Sesc Regina Ferro.

No documentário de 26 minutos, a diretora Marinete Pinheiro conduz uma entrevista que explora as memórias da carreira da dupla, contada por elas mesmas. As dificuldades do início da carreira e as atuais. Causos engraçados, histórias de composições, shows e apresentações são abordadas pela dupla no filme que sintetiza com um olhar criativo e artístico a história da dupla Beth e Betinha.

Marinete Pinheiro é jornalista, escritora e cineasta, formada pela Escuela Internacional de Cinema e Television de San Antônio de Los Banos, em Cuba. Autora de dois livros sobre cinema: “Salas de Sonhos - Histórias dos cinemas de Campo Grande” e “Salas de Sonhos II - Memórias dos Cinemas de Mato Grosso do Sul” publicados pela editora da UFMS (2008/2010), dirigiu o documentário "A Dama do Rasqueado", premiado em 2017 na Mostra Nacional Sesc de Cinema. Desde 2015 está na coordenação do Museu da Imagem e do Som de Mato Grosso do Sul onde desenvolve diversas atividades de formação, difusão e promoção na área da fotografia, música e, principalmente, cinema.

Serviço – O Sesc Cultura está localizado na Avenida Afonso Pena, nº 2270. Informações pelo telefone 3311-430

