Sesc Cultura tem oficina de audiodescrição e sessão inclusiva de cinema

A partir de terça-feira (12), a paulista Lívia Motta ministra a oficina “Introdução à Audiodescrição” no Sesc Cultura, a acessibilidade estará em foco durante três dias. De terça a quinta-feira, 12 a 14 de fevereiro, das 14h às 16h30 e das 17h às 19h30. Será um encontro de 15 horas com uma das mais representativas profissionais na área do Brasil que apresentará e discutirá o uso da audiodescrição em diversos eventos, espetáculos e produtos audiovisuais.

De acordo com o Sesc, haverá atividades teóricas e práticas de forma a preparar o espaço e produtores culturais para apresentações acessíveis. A inscrição é gratuita, mas é preciso ter cartão Sesc válido. Serão disponibilizadas 30 vagas e a capacitação ocorrerá na Sala de Música.

No dia 14, quinta-feira, às 15 horas, haverá sessão do Cine Sesc acessível, com audiodescrição e libras do longa “O menino no espelho (2014) ”. Todos os meses o Sesc Cultura realiza uma sessão do Cine Sesc acessível.

Acessibilidade

Desde que o Sesc Cultura abriu ao público, em maio de 2018, as ações de acessibilidade vêm sendo ampliadas, começando pela própria estrutura do prédio, dotada de elevador, barras e rampas. As exposições de artes visuais, em seis visitas reuniram mais de 60 pessoas com alguma deficiência física na galeria. Todas as visitas mediadas contam com um percurso dentro da unidade em que se apresentam os serviços e espaços disponíveis ao público.

Na biblioteca, há livros em braile e cds com audiodescrição que tratam da riqueza cultural brasileira, doados pela Fundação Dorina Nowill para Cegos, assim como audiolivros (conto e romance) das obras que foram selecionadas pelo Prêmio Sesc de Literatura, projeto do Departamento Nacional do Sesc. E desde novembro as sessões do Cine Sesc Acessível, com audiodescrição e tela em libras, também parceria com Sesc DN.

Cine Sesc

Ainda dentro da programação da semana, o Cine Sesc exibe “Plastic City”, de Nelson Yu Lik-wai. As sessões são na quarta-feira (13) às 15 horas e às 19 horas e na sexta-feira (15) às 19 horas.

Serviço

O Sesc Cultura está localizado na avenida Afonso Pena, 2270. Acompanhe a programação do Sesc no site sesc.ms.

