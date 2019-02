Dos clássicos do rock ao samba, Sesc tem shows em diversos ritmos

Para quem é fã do happy hour do Sesc, pode aproveitar a diversidade de ritmos dos shows na próxima semana. Dando a largada na quarta-feira (06), a Morada dos Baís traz ambiente agradável, fresco e animado, deixando o convidada à vontade para admirar as belezas do local e apreciar uma boa música ao ar livre.

Quem começa é Cristian Oliver, o sambista do grupo Kytafeito e integrante da Vila Carvalho. Traz o melhor do samba, desde os clássicos à atualidade. Já na quinta-feira (7), quem dá as honras é Luciana Fisher com jazz, MPB e bossa nova.

Com o pezinho no fim de semana, na sexta (8), o som é black music, soul music e uma mistura de samba com Marta Cel, envolvendo todos com a apresentação. No sábado (9) é a vez do On the Road trazer clássicos do rock, que marcaram a década de 50.

