Semana musical do Sesc começa com o samba de Luiz Café

A semana musical do Sesc Morada dos Baís traz um repertório eclético de qualidade para quem for às noites de happy hour, de quarta a sábado. Os shows começam sempre às 20 horas e são abertos ao público, limitados à capacidade do espaço, para 350 pessoas.

Na quarta-feira (13), quem sobe ao palco é o sambista Luiz Café, com uma homenagem a artistas consagrados do samba de raiz, como João Nogueira, Almir Guineto, Beth Carvalho, Zeca Pagodinho entre outros.

Na quinta-feira (14), é a vez de Ton Alves embalar o público em uma apresentação intimista que convida o ouvinte a passear por vários estilos musicais, indo do pop, blues, soul à MPB, além de canções autorais.

Sexta-feira (15), tem Haiwanna, banda conhecida na noite de Campo Grande, com mais de 20 anos de estrada, levando influência das grandes bandas do Rock Nacional dos anos 80. O repertório contará ainda com músicas autorais, as mais conhecidas são “Anjo” e “Era Uma Vez”.

A semana musical se encerra no sábado, dia 16, com apresentação do grupo de rock douradense “Dagata e os Aluízios”, com repertório autoral, marcado pela fusão entre o pop, o rock e os ritmos regionais, como a polca e o baião. Além disso, imprime uma assinatura própria em versões de clássicos da música brasileira.

Serviço

O Sesc Morada dos Baís fica na avenida Noroeste, 5140. Informações pelo telefone (67) 3311-4300. O espaço bistrô é aberto às 18h30 e as apresentações musicais começam às 20h. Acompanhe a programação no site sesc.ms.

