Sesc Morada dos Baís tem shows de rock e blues

O Sesc Morada dos Baís inicia a programação musical nesta quinta-feira (31), com apresentação da banda Boss Tones, e vai até sábado, levando muita música do cenário rock aos apreciadores.

A Boss Tones, foi crianda em 2016, quando cinco amigos apaixonados pelo bom e velho blues e rock n’ roll decidiram se juntar logo após voltarem de um show da banda The Rolling Stones. “A ideia inicial era tocar apenas músicas desses dinossauros do rock, sem compromissos ou pretensões, apenas para se divertir, mas outras ideias surgiram e a banda decidiu incrementar o repertório tanto do rock & blues internacional, nacional e inclusive regional”, comentou o integrante da banda, Alexis Prapas. A banda promete uma noite com muita diversão.

No primeiro happy hour de fevereiro, sexta-feira (1º), tem Moscas de Bar com seu repertório voltado para os clássicos do rock nacional, representado pelo maior roqueiro brasileiro, Raul Seixas.

Encerrando a semana, no sábado (2), a Farrapos & Trapos leva ao Sesc Morada dos Baís rock precursor, como Barão Vermelho, Nenhum de Nós, Cazuza, RPM, e também dando ênfase as novas bandas que surgiram no decorrer dos anos como o Rappa, Nando Reis e o Teatro Mágico. Uma viagem da nostalgia até aos ritmos atuais.

Serviço

O Sesc Morada dos Baís fica na avenida Noroeste, 5140. Informações pelo telefone (67) 3311-4300. O espaço bistrô é aberto às 18h30 e as apresentações musicais começam às 20h. Acompanhe a programação no site sesc.ms

