Sábados do Sesc Cultura serão de oficinas artísticas e cineminha de graça

A programação infantil preparada pelo Sesc Cultura para o mês de fevereiro traz atividade e ludicidade, tudo com participação gratuita, bastando levar os materiais necessários conforme a oficina.

Podem participar das oficinas, crianças de a partir de quatro anos de idade até sete anos, acompanhadas de seu responsável. Os ingressos são distribuídos meia hora antes do início, limitados à capacidade do espaço, que é para 15 crianças por oficina. Já o Cine Clubinho comporta até 35 crianças por sessão.

No primeiro sábado do mês, dia 2, às 15h30, a Oficina de arte terá como tema “Colagens cibernéticas”. O material necessário é: 1 tinta acrílica preta, vermelha, azul, amarela; 1 pincel nº 12; 1 paninho para limpar os pincéis; 1 caixa de sapato ou papelão; 1 cola branca; 1 glitter transparente ou perolado. Às 17h30 o Cine Clubinho exibe “O galo de São Victor”.

Dia 9, a oficina será sobre “Alquimia na arte: pigmento, clara de ovo e pintura”. Desta vez é preciso levar: 3 ovos, 3 folhas de papel Canson A3, 1 pincel nº 4 e 12, paninho para limpeza. O Cine Clubinho exibe curtas da Mostra Infantil Itinerante do Festival Internacional de Cinema Nueva Mirada.

No dia 16 de fevereiro, haverá a Oficina de arte "Texturas: sentir e expressar", para a qual é preciso levar: 1 lixa d´água, 1 folha de papel camurça, 1 folha de papel laminado, 1 pedaço de pelúcia, cola branca, tesoura sem ponta e 5 palitos de picolé. O Cine Clubinho segue exibindo curtas da Mostra Nueva Mirada.

No último sábado de fevereiro, 23, a Oficina de arte “Recortes e Retratos". Para esta, é preciso levar: cola branca, tesoura sem ponta, 1 revista velha, 1 pacote de papel criativo formato A4 e 1 pincel nº18. Às 17 horas tem Cine Clubinho com “Abril e o mundo extraordinário”. Logo depois, às 17h30 haverá o concerto "Vibrafonando", com Lucas Rosa . O concerto de vibrafone é acompanhado de percussão, com arranjos de músicas tradicionais da infância, como ciranda, coco, entre outros ritmos da cultura popular infantil. Haverá brincadeiras cantadas, roda de ciranda e performance com tecidos.Os ingressos são limitados e serão distribuídos 1 hora antes do início.

Serviço

O Sesc Cultura está localizado na avenida Afonso Pena, 2270. Acompanhe a programação do Sesc no site sesc.ms.

