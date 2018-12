Sesc Morada dos Baís abre apresentações de 2019

A primeira semana de 2019 no Sesc Morada dos Baís leva a boa música do cenário brasileiro, com samba e MPB e também hits internacionais do rock. As apresentações começam às 20h e a entrada é gratuita, sujeita à limitação do espaço, que é de 350 pessoas.

Na quarta-feira (2), o sambista Daran Junior leva no seu repertório suas influências adquiridas pelo contato com a escola de samba. Ao longo de sua trajetória musical Daran tocou ao lado de vários grupos, além de integrar escolas de samba da Capital.

Quinta (3), é dia de post-grunge, com a banda Foogha, que leva no repertório sons de Creed, Pearl Jam, Alice in Chains, Audioslave, Nickelback.

Na sexta (4), Karina Marques, apresenta vários estilos musicais, começando com MPB, samba, afoxé, salsa e forró nordestino. Finalizando com ritmos do folk, blues e rock.

Sábado (5), com Dalla Clube, uma junção da experiência de velhos conhecidos da cena musical campo-grandense, capitaneado por Marina Dalla. O repertório é repleto de canções consagradas por grandes ícones brasileiros como Cássia Eller, Ana Carolina, O Rappa, Jota Quest, Skank entre outros.

Serviço – O Sesc Morada dos Baís fica na Avenida Noroeste, 5140. Informações pelo telefone (67) 3311-4300. O espaço bistrô é aberto às 18h30 e as apresentações musicais começam às 20h. Acompanhe a programação no site sesc.ms .

