Radialista se voluntaria para buscar doações destinadas ao Rio Grande do Sul

O radialista Weslley Paiva, em apoio ao povo de Rio Grande do Sul, estará ajudando a população de Campo Grande que deseja fazer doações ao povo gaúcho, mas não consegue ir até um dos diversos pontos de arrecadação da Capital.

Junto da família, Paiva decidiu ajudar buscando doações em toda a Capital e entregará os produtos no CTG (Centro de Tradição Gaúcha) Tropeiros da Querência, onde estão reunidas inúmeras contribuições.

Estão sendo aceitas doações de diversos itens importantes para a população afetada, como roupas, agasalhos, calçados, comida não perecível, água, roupa de cama e banho, itens de higiene pessoal, ração para animais e muito mais.

Caso queira doar, mas não tenha como entregar os produtos, basta entrar em contato com Weslley Paiva através do número (67) 99227-8190, via WhatsApp, fornecer o endereço e acertar quando estará disponível para entregar a doação. Ele estará atendendo toda a Campo Grande.

