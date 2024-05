Paulo Corrêa estará no MS Day pela Assembleia

O 1º secretário da Assembleia Legislativa, o deputado estadual Paulo Corrêa, representará a Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (Alems) no MS Day, que acontece entre os dias 12 e 17 de maio em Nova York, no Estados Unidos.

O evento, organizado pelo Governo do Estado em parceria com a Fiems, busca atrair mais de 140 investidores internacionais para apresentação de novos projetos e captação de investimentos do setor privado em Mato Grosso do Sul.

“Mato Grosso do Sul é a bola da vez porque conseguiu criar um ambiente de negócios extremamente favorável para o desenvolvimento empresarial, como investimentos em infraestrutura, inovação tecnológica, estabilidade econômica, processos menos burocráticos, segurança jurídica, além da facilidade de exportação para os mercados internacionais, que será intensificado ainda mais com a Rota Bioceânica”, destacou o deputado.

Corrêa também apontou para a política de incentivos fiscais do Estado, ponto que ele vê como atrativos para investimentos estrangeiros em MS. “Nós temos a mais moderna política de incentivos fiscais do país, aprovada aqui na Assembleia Legislativa, que garante benefícios fiscais para empresas que se instalem e gerem emprego e renda aqui em Mato Grosso do Sul, impulsionando o consumo, estimulando a economia e promovendo o crescimento sustentável do Estado”, destacou.

O MS Day 2024, evento que terá duração de cinco dias, irá apresentar novos projetos nas áreas de infraestrutura e meio ambiente, incluindo rodovias e ferrovias, para mais de 140 investidores internacionais.

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também