Real Madrid chega a 18º final de Champions com dois gols do reserva Joselu

O Real Madrid vai encontrar o Borussia Dortmund no dia 1º de junho no Estádio de Wembley, em Londres, para disputar a final da Champions League.

O campeão da La Liga venceu o Bayern de Munique em casa, no Santiago Bernabéu, por 2 a 1, gols com autoria de Joselu, que saiu do banco de reservas para dá a virada ao Real Madrid. Deixando 4 a 3 no placar agregado.

O time espanhol iniciou comandando o jogo, e o Bayern se defendendo com uma noite brilhante do goleiro Manuel Neuer. Alphonso Davies abriu o placar para o clube alemão, aos 23 minutos do segundo tempo.

Joselu entrou no lugar do uruguaio Valverde, e empatou a partida. E após uma falha de Neuer, a primeira dele na partida, o jogador espanhol virou o placar, classificando o Real Madrid para a sua 18º final de Champions League.

Agora, os espanhóis vão em busca da 15º ‘orelhuda’, como é chamada a taça da competição, enquanto o Borussia Dortmund tenta conquistar a sua segunda.

