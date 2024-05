Gerson Claro acredita que ida de Riedel para EUA pode ser "vitrine para MS"

O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Gerson Claro, acredita que a ida do governador Eduardo Riedel aos Estados Unidos, onde participará Nova York entre os próximos dias 12 e 17 do MS Day, pode ser um “vitrine para Mato Grosso do Sul mostrar suas potencialidades e atrair novos investimentos”.

Apenas neste ano serão R$ 33 bilhões em investimentos privados, com estimativa de geração de 14,5 mil novos empregos. “Só em Sidrolândia são mais de R$ 3 bilhões em investimentos, incluindo a implantação da unidade industrial da Inpasa ,o plantio de 6 mil hectares de laranja por parte da Cutrale e suinocultura”, lembra Gerson .

Evento - O MS Day fará parte da Brazilian Week, semana com discussões sobre desafios do cenário internacional e da economia brasileira.

Foram quatro meses de preparação para a agenda formada por reuniões com instituições bancárias, fundos de investimento, empresários globais e câmaras de comércio. A apresentação de projetos vai girar em torno principalmente das áreas de meio ambiente e infraestrutura, incluindo rodovias e ferrovias.

Além da logística favorável , o governador que o Estado mostrará tem avançado em projetos estruturantes e desenvolvimento sustentável com segurança jurídica alicerçada, incluindo uma legislação moderna para o Pantanal. Muitos investidores têm curiosidade de conhecer como podem contribuir para atrair novos investimentos em áreas como cultivo de laranja, processamento de grãos e o avanço da cadeia de produção da celulose para fabricar produtos como papel e embalagens dentro de MS.

O setor de energia renovável também está no leque de oportunidades para atrair investimentos na expansão do parque industrial para processamento de cana-de-acúçar. Dentro do parque existem novas plantas industriais para avançar não só no biogás, mas também na área de bioeletricidade que está sendo bastante demandada.

