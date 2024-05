Homem é esfaqueado seis vezes durante briga com mulher em bar de Ribas do Rio Pardo

Homem, identificado apenas como José, ficou gravemente ferido ao ser esfaqueado por uma mulher, de 49 anos, em Ribas do Rio Pardo. Ele foi atingido por golpes na cabeça, pescoço e tórax.

Conforme o boletim de ocorrência, as autoridades foram acionadas para ir até o local, onde um homem havia sido vítima de esfaqueamento. Ao chegar no local, os policiais militares encontraram a vítima na Rua José Coleto Garcia, com as roupas ensanguentadas. Ele foi socorrido pelo SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), sendo levado para o Hospital Municipal.

Para os policiais, uma testemunha contou que a autora é conhecida na região como ‘Lu’. Tudo começou quando a testemunha ouviu a confusão e saiu na rua para ver o que estava acontecendo. Depois disso, a autora chegou a ameaçar quem observava a cena, dizendo que iria esfaquear as pessoas.

Depois do crime, a mulher saiu andando e os populares foram socorrer a vítima. Os policiais realizaram diligências pela região, até encontrar a autora, que foi localizada momentos depois.

Para os policiais, a mulher contou que estava no bar quando o homem jogou cerveja em seu rosto e, depois disso, ela foi até a sua residência para buscar uma faca e encontrou a vítima na rua.

O homem desferiu golpes de madeira nela, que revidou o esfaqueando por seis vezes. A vítima está em estado grave no hospital e a mulher foi encaminhada para a delegacia, onde o caso foi registrado como tentativa de homicídio.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também