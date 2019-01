Hoje é dia de “grunge” no Sesc Morada dos Baís

Na primeira semana de 2019, o Sesc Morada dos Baís está com uma programação musical que viaja entre o cenário brasileiro, com samba, MPB, rock nacional e hits internacionais do rock com estilo grunge. As apresentações começam às 20 horas e a entrada é gratuita, sujeita à limitação do espaço, que é de 350 pessoas.

Nesta quinta-feira (3), é dia de post-grunge, com a banda Foogha, que leva no repertório sons de Creed, Pearl Jam, Alice in Chains, Audioslave, Nickelback.

Há 14 anos, na cena campo-grandense os músicos Rafa Araújo, Ursu Martins, Rony Abreu e Ernani Júnior, fazem a alegria dos apreciadores do estilo com canções de bandas que marcaram a década dos anos 90. Em publicação na página do Facebook, a banda avisou ao público que chega de férias em grande estilo e se apresenta hoje, “estaremos retornando das férias, a quinta-feira, fica melhor com rock no Sesc Morada do Baís”.

Ao JD1 Notícias, o músico Urso Martins explicou que a Foogha está com nova formação desde abril/2018 e que eles, focam exclusivamente em covers de bandas de rock internacionais no seguimento grunge e post-grunge. “Nós estamos há quatro, todos os sábados nos apresentado no Jack Music Bar, este ano planejamos regravar algumas musicas autorais que foram lançadas em 2008” disse.

Serviço – O Sesc Morada dos Baís fica na Avenida Noroeste, 5140. Informações pelo telefone (67) 3311-4300. O espaço bistrô é aberto às 18h30 e as apresentações musicais começam às 20h. Acompanhe a programação no site sesc.ms

