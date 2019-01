"Deusa" será apresentado no SescTv neste sábado

O SescTV apresenta pela primeira vez o curta-metragem Deusa (2016, 16min, Brasil) que vai ao ar neste sábado (02) de às 21h. Dirigida e roteirizada por Bruna Callegari, a produção propõe uma reflexão sobre o sentido da vida, através do desafio de seguir adiante lançado à personagem homônima ao filme. A jovem luta para superar a frustração e a inquietação geradas em função de sua rotina. Assista também em sesctv.org.br/aovivo.

Ambientado nas cidades de Iguape e Ilha Comprida, litoral de São Paulo, o curta-metragem conta a história da Deusa, uma jovem que trabalha como arrecadadora nos pedágios que dão acesso a essas regiões. Acostumada a ver o deslocamento dos viajantes, ela nunca havia pensado no próprio destino até o dia em que uma baleia encalha na praia e provoca em Deusa uma sensação diferente.

A criação de uma baleia jubarte em 3D para o curta-metragem, rendeu ao filme o Kikito de Melhor Direção de Arte para Camila Vieira, no 44º Festival de Cinema de Gramado – RS. Além desse prêmio, Deusa também ganhou como Melhor Roteiro na Mostra Sesc de Cinema (2017), e a Menção Honrosa Curta-Metragem Internacional do 6º Festival Internacional AntofaCine – Antofagasta, no Chile. O curta foi selecionado para diversos festivais e mostras no Brasil e no exterior, como o 6º Festival Le Court Nous Tient, na França, o 14º Festival Cortos Bogshorts, na Colômbia, e a 17ª Goiânia Mostra Curtas.

A diretora Bruna Callegari é formada em jornalismo e história, mas trabalha com cinema, vídeo e fotografia desde 2004. Em sua carreira já fez pesquisas para documentários e atuou como assistente de edição e editora em diversas produtoras de São Paulo. Montou e coordenou a finalização do longa-metragem Mamonas Para Sempre, de Cláudio Kahns, e fez assistência de montagem para o documentário Eu, Eu, Eu José Lewgoy, do mesmo diretor. Bruna também já trabalhou com diretores como Eduardo Escorel, Jorge Bodanzky e Eugênio Puppo.

