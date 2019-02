Sesc Morada dos Baís terá primeiro grito de Carnaval

A semana musical do Sesc Morada dos Baís vai aquecer o público para o Carnaval, iniciando no dia 20, quarta-feira, com apresentação do sambista Chokito. As apresentações são sempre às 20 horas, de quarta a sexta-feira, com público limitado a 350 pessoas.

“Neste primeiro grito de Carnaval do Sesc Morada dos Baís estaremos com a banda completa e um repertório para ninguém ficar parado, para tirar o pé do chão. Espero todos lá”, convida Chokito.

Na quinta-feira, 21, tem show da banda Beatles Maníacos que resgata a memória do quarteto de Liverpool. A caracterização faz parte da proposta o grupo, remetendo à década de 60. Nos shows são apresentadas as canções mais conhecidas dos Beatles, interpretadas da forma mais fiel possível, mantendo-se os arranjos originais.

Sexta-feira, dia 22, quem sobe ao palco é a cantora Amanda, revivendo interpretações únicas da MPB. Nascida em Goiás, cresceu no Maranhão e começou a cantar Teresina, participou de diversos projetos e hoje vive em São Paulo, onde encanta o público com sua técnica e voz doce.

Quem fecha a semana musical no sábado, 23, é Marlon Maciel e Grupo, com musicalidade regional e sertaneja. Seus principais sucessos gravados são “Ciúme Bobo”, “Peão Folgado”, “Soy em Chamamé” e o quarto e mais recente “Pro namoro ficar bom”. Marlon ainda é integrante do grupo Canto da Terra, grupo criado em 1993.

Serviço – O Sesc Morada dos Baís fica na Avenida Noroeste, 5140. Informações pelo telefone (67) 3311-4300. O espaço bistrô é aberto às 18h30 e as apresentações musicais começam às 20h. Acompanhe a programação no site sesc.ms

Deixe seu Comentário

Leia Também