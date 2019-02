Nesta quarta, Sesc terá apresentação do sambista Chokito

A semana musical do Sesc Morada dos Baís vai aquecer o público para o Carnaval, iniciando nesta quarta-feira (20), com apresentação do sambista Chokito. As apresentações do Sesc ocorrem sempre às 20 horas, de quarta a sexta-feira, com público limitado a 350 pessoas.

“Neste primeiro grito de Carnaval do Sesc Morada dos Baís estaremos com a banda completa e um repertório para ninguém ficar parado, para tirar o pé do chão. Espero todos lá”, convida Chokito.

Serviço

O Sesc Morada dos Baís fica na avenida Noroeste, 5140. Informações pelo telefone (67) 3311-4300. O espaço bistrô é aberto às 18h30 e as apresentações musicais começam às 20h. Acompanhe a programação no site sesc.ms.

