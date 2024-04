Circuito Gastronômico é chance para reconhecimento da gastronomia de MS, diz chef

A gastronomia de Mato Grosso do Sul, apesar de sua pluralidade cultural, marcada por uma mistura de sabores e temperos, desde a ancestralidade indígena até as influências da fronteira, ainda busca reconhecimento, mas para o chef Felipe Caran, embaixador sul-mato-grossense do 2º Circuito Gastronômico “Isto é MS” – Sabores da Terra, a realização do evento é um primeiro passo nessa procura.

“O Circuito Gastronômico está levantando a bandeira da nossa cozinha regional e sobretudo do Cerrado, que é muito rico em leguminosas, temperos e frutas, como o urucum, pequi, o jenipapo e a guavira”, afirmou.

“Mostra as nossas essências e sofisticação com essa visão e foco nos ingredientes, o que é muito válido, em uma explosão de sabores e pratos criativos, e também que existe uma cultura gastronômica do arroz carreteiro e da carne de sol que traduzem a nossa identidade”, complementou o chef.

O embaixador internacional do Circuito Gastronômico, chef Paulo Machado, destacou para a ampliação da lista de ingredientes, que neste ano inclui a traíra, peixe pescado em alta quantidade em águas sul-mato-grossenses.

“Esse ano ampliamos a lista dos ingredientes, incluindo a traíra, muito pescado em nossos rios, e os derivados (carne e leite) de búfalo, mais frutas e o mocotó, usado tanto para o cozido e o ensopado e também na geleia como sobremesa, com a ideia de que as pessoas que trabalham com gastronomia no Estado apontem o que temos de melhorar na nossa produção artesanal de alimentos”, comentou.

O 2º Circuito Gastronômico “Isto é MS” – Sabores da Terra, promovido pela Companhia de Gás de MS (MSGÁS) e que acontece com o apoio da Fundação de Turismo de MS (Fundtur), será realizado de 6 a 21 de maio nas cidades de Campo Grande, Bonito, Corumbá e Três Lagoas, e contempla um total de 23 ingredientes locais.

Para mais informações, a população pode estar acessando o portal próprio do evento aqui.

