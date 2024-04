Festival de Inverno de Bonito 2024: veja atrações já confirmadas

O FIB (Festival de Inverno de Bonito) de 2024 já tem data marcada e os primeiros nomes confirmados. São eles: Alexandre Pires, Olodum, Zé Ramalho, Monobloco, Teodoro & Sampaio e Sandra de Sá. Este ano o festival acontecerá de 21 a 25 de agosto.

Música, literatura, arte, moda, gastronomia e empreendedorismo deve agitar a cidade que é point do ecoturismo brasileiro no mês de agosto.

Segundo a organização do evento, todas as atrações nacionais e locais serão divulgadas no mês de maio. Além dos artistas de outros estados, apresentações regionais devem pulsar a cidade de Bonito.

Festival

Principal festival cultural de Mato Grosso do Sul, o Festival de Inverno de Bonito costuma atrair milhares de pessoas, principalmente pelos shows nacionais. Em 2024 o evento ocorre entre 21 e 25 de agosto.

Em 2023, mais de 100 mil pessoas curtiram os cinco dias de evento. Entre os shows, Paulinho Moska e Maria Gadú, Fafá de Belém, Iza, Emicida, Trio Parada Dura e Emicida se apresentaram no Palco das Águas.

Uma das novidades foi o Festival Bonitinho, que promoveu a participação das famílias por meio de uma programação voltada para as crianças, como Palavra Cantada e Mundo Bita.

