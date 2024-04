Veja os valores e onde comprar ingressos para exposição imersiva de Van Gogh

Um dos maiores nomes da arte pós-impressionistas, tendo entre suas pinturas mais famosas a “Noite Estrelada” e ‘Girassóis”, Van Gogh e suas obras são temas da exposição imersiva que estará aberta a partir do dia 27 de abril, vai até junho no Shopping Campo Grande.

A Exposição Van Gogh & Impressionista conta com superprojeções 360º de alta definição e outras instalações em um complexo com 1.300m, disponibilizando efeitos e movimentos de videografismo em obras consagradas.

A atração conta com labirinto instagramável, instalações artísticas retratando curiosidades sobre a vida dos artistas, café temático e loja de souvenirs, além do grandioso atelier imersivo com projeções de alta definição 360º em paredões, piso, cubo e cilindro, tudo isso para que o visitante tenha a experiência de estar "dentro das obras".

"Campo Grande é uma cidade muito especial! Estamos preparando um extraordinário complexo de 1.500 m² de arte, tecnologia e inovação para trazer um espetáculo impactante que já apaixonou muitos milhares de corações em outras treze grandes cidades brasileiras. Não temos dúvidas de que Van Gogh & Impressionistas será um grandioso sucesso no Shopping Campo Grande", diz o idealizador do evento e CEO da produtora Lightland, Davi Telles

As exibições do atelier principal são contínuas (em looping) e experiência leva em torno de 1 hora.

Serviços - Van Gogh & Impressionistas Shopping Campo Grande



Data: a partir de 27 de abril, em curta temporada

Local: 2º Piso, próximo ao Carrefour

Segunda a sábado (exceto terça): das 10h às 22h (último horário de entrada às 21h) - O ingresso para o período diurno é R$ 60 inteira e R$ 30 a Meia Entrada. Para o período noturno é R$80 inteira e R$40 meia-entrada.

Domingos e feriados: das 12h às 22h (último horário de entrada às 21h) - O ingresso sai a R$95 inteira / R$47,50 meia-entrada.

Site para compra: ingresso.com/espetaculos/van-gogh-impressionistas-campo-grande

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também