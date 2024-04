JD1TV - "Bom para dançar coladinho": Gabriel Chiad fala sobre 'forronejo' na Capital

Aos oito anos, Gabriel Chiad ganhou seu primeiro violão, desde então não parou de fazer aulas de música. Mas nunca se firmou em nenhum deles, até que conheceu a sanfona.

Há dois anos em carreira solo, o artista campo-grandense saiu do sertanejo universitário para o “forronejo”, uma mistura de sertanejo mais forró, que ele afirma ser bom para dançar coladinho.

Gabriel é formado em administração, mas a paixão pela música o puxou para o ramo. Ele que é cantor e compositor, lançou a canção “Vai Dar Negócio”, que acumula 36 mil visualizações no YouTube.

Assista:

