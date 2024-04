Em maio, Toni Garrido será a próxima atração do 'MS Ao Vivo'

Toni Garrido, ex-vocalista dO Cidade Negra, será a próxima atração nacional do 'MS Ao Vivo'. O próximo show acontecerá no Dia das Mães, em 12 de maio.

A presença do artista foi anunciada ao público na noite desse domingo (21), na 2ª edição do 'MS ao Vivo' de 2024. Momentos antes da Banda Falamansa subir ao palco, a organização confirmou o nome do cantor.

Conhecido nacionalmente, Toni emplacou vários sucessos com o Cidade Negra, como “Firmamento”, “Realidade Virtual” e “O Erê”. No ano passado, Toni percorreu o Brasil com a turnê “Noites de Orfeu”. No show, o cantor realiza um sonho antigo de narrar a história de amizade e parceria musical entre Tom Jobim e Vinícius de Moraes.

Vale lembrar que as edições do 'MS Ao Vivo' são sempre gratuitas e ocorrem no Parque das Nações Indígenas. O evento é promovido pelo Governo do Estado, através da Fundação de Cultura.

