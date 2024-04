'MS ao Vivo' terá show de forró com Falamansa neste domingo na Capital

O Parque das Nações Indígenas, em Campo Grande, será mais uma vez palco para um espetáculo do programa cultural "MS ao Vivo". Neste domingo (21), o público poderá curtir um show tradicional de forró do grupo Falamansa, que promete colocar todo mundo para dançar. Rompendo todos os paradigmas comuns para um grupo musical, o Falamansa completa 23 anos de atividade ininterrupta, com a mesma formação de integrantes.

E se já não bastasse esta estatística ímpar no cenário musical brasileiro, a banda ainda ostenta ao longo de todos esses anos uma fidelidade cultural sem precedentes e uma linha temática em suas letras que caminha contrária a tudo o que acontece no mercado fonográfico nacional.

O show de abertura do "MS ao Vivo" será realizado a partir das 17h, com a banda Canaroots Reggae, que traz a performance "Canaroots convida", uma homenagem ao compositor Lincoln Gouveia, vocalista e criador deste grupo musical e que faleceu em 2021.

Neste show musical, o "Canaroots convida" conta com as participações das bandas Louva Dub e do cantor Sandim, além da apresentação de Rasdair Damata, representando o reggae autoral feito no cerrado Sul-mato-grossense.

O evento também contará com a presença de feirantes e expositores da economia criativa. "Para o 'MS ao Vivo' levaremos o que temos de melhor da gastronomia. Serão oito food trucks e nove barracas, com quitures e guloseimas, desde pipoca, churros, pastel, espetinho, saltenha até os lanches. Tudo para deixar o show mais animado", garantiu a produtora cultural Carina Zamboni.

O programa cultural é uma realização do Governo do Estado, por meio da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul, ligada à Secretaria de Turismo, Esporte e Cultura, e do Sesc MS.

Serviço

"MS ao Vivo";

21 de abril (domingo);

A partir das 17H;

Parque das Nações Indígenas;

Entrada Gratuita!

