Primeiro do ano: 'MS ao Vivo' terá show de Margareth Menezes em março

O 'MS ao Vivo' está de volta em 2024! Nesta primeira edição do ano, vão se apresentar o Projeto Elllas, abrindo o show de Margareth Menezes. O show começa a partir das 17h, no dia 10, no Parque das Nações Indígenas, em Campo Grande. A entrada é gratuita.

Neste ano serão 9 edições até novembro. O MS ao Vivo trará intervenções artísticas, área gastronômica e de economia criativa.

Margareth Menezes

A cantora baiana Margareth Menezes, com sua voz poderosa e carisma contagiante, é uma das maiores representantes da música brasileira. Com uma carreira consolidada e uma trajetória repleta de sucessos, Margareth encanta plateias ao redor do mundo com sua energia contagiante e seu compromisso em exaltar a cultura e a musicalidade da Bahia.

Nascida em Salvador, Margareth Menezes mergulhou no universo musical desde cedo. Sua paixão pela música afro-brasileira e pelas tradições culturais de seu estado a levaram a explorar uma sonoridade única, que mescla ritmos tradicionais com elementos contemporâneos.

Além de sua carreira solo, Margareth Menezes também é conhecida por sua participação em projetos coletivos de grande relevância. Ela foi uma das vozes pioneiras do movimento Axé Music e colaborou com diversos artistas renomados, como Gilberto Gil, Carlinhos Brown e Daniela Mercury, entre outros. Sua versatilidade e talento a tornam uma artista completa, capaz de transitar por diferentes estilos musicais sem perder sua identidade única.

