Projeto 'Estimulando o dançar' oferece aulas gratuitas de ballet na Capital

Com 17 vagas, o projeto ´Estimulando o dançar´ está oferecendo gratuitamente uma chance às crianças da Capital, em situação de baixa renda e idades entre 3 e 12 anos, que sonham em fazer ballet de praticarem a dança.

O projeto, de idealização da professora de ballet Graciela Quintana, está sendo realizado por meio da Lei Paulo Gustavo, através do Ministério da Cultura, o Governo Federal, a Secretaria de Cultura e Turismo (SECTUR) e a Prefeitura Municipal de Campo Grande.

"Nestes seis anos de existência do Espaço de Dança Suzana Leite (unidade Jardim América) recebemos muitos pedidos por bolsas de estudos e, diante dessa demanda para aulas de ballet para crianças de baixa renda, começamos a buscar formas de tornar esse sonho real e, assim, nasceu o ´Estimulando o dançar – Bolsas de Estudos", contou a professora.

Crianças de baixa renda, entre 3 e 12 anos, que estejam matriculadas em escolas públicas da Capital poderão participar do projeto. Os pequenos terão aulas regulares, duas vezes por semana, durante cinco meses, no Espaço de Dança Suzana Leite (unidade Jardim América), com direção de Graciela Quintana.

Além das inscrições gratuitas, os uniformes também estarão saindo de graça.

Ao final da oficina está previsto um espetáculo de finalização, interpretado pelas crianças da oficina, com os custos da apresentação, como roupas e participação, também cobertos pelo projeto. "Nosso propósito é realmente proporcionar para as crianças uma experiência completa, oferecendo a elas o conhecimento das técnicas e a experiência de palco", finalizou Graciela.

As inscrições devem ser feitas através de formulário online aqui, e estarão abertas até 30 de abril, ou até quando todas as vagas forem preenchidas. Caso necessite de mais informações, basta entrar em contato através do telefone (67) 99127-1040.

