Happy hour do Sesc tem noites de folia e matinê no sábado

O Sesc Morada dos Baís preparou uma semana especial de carnaval, repleta de samba e muito agito para o público entrar no clima e ir aquecendo o corpo para os dias de folia, que começam a partir desta sexta-feira (01).

Quem gosta de samba raiz pode apreciar o show do grupo Bixo Solto, que abre a programação do Sesc e canta grandes artistas do samba como Jorge Aragão, Fundo de Quintal, Arlindo Cruz, Zeca Pagodinho, Clara Nunes, entre outros.

Já na quinta-feira, o espaço está reservado para Juci Ibanez, que traz 40 anos de carreira e muita samba para animar a galera com sua voz. Na sexta é vez do Chokito sambista entrar em cena, com um repertório especial de carnaval promete não deixar o público parado.

O sábado também será de diversão e a programação reservou um horário especial para criançada curtir a matinê. Na parte da noite, o grupo Sampri encerra a semana especial do Sesc e também traz um repertório especialmente de carnaval.

Matinê – No sábado, 02 de março, o Sesc Morada dos Baís terá matinê de Carnaval, com início às 14h30. A animação vai até às 17 horas, mas o samba não para porque às 20 horas o Grupo Sampri se apresenta no palco do Sesc.

