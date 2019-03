Sesc terá samba e show especial em homenagem ao Dia da Mulher

A semana musical do Sesc Morada dos Baís leva uma programação especial com motivo duplo: o carnaval e também o Dia Internacional da Mulher, que é comemorado em 8 de março. Haverá apresentação de três cantoras de destaque no cenário estadual.

Na Quarta-feira de Cinzas (6), o samba continua no Sesc Morada dos Baís, com a apresentação de Alba Lessa, que solta a voz e coloca todo mundo pra dançar os grandes clássicos do samba raiz. De Três Lagoas, a cantora traça uma longa jornada no cenário musical, que iniciou aos 14 anos, passando pelo conservatório dramático musical Doutor Carlos de Campos de Tatuí e com várias apresentações marcantes durante a carreira, inclusive na Argentina, além de premiação.

Quinta-feira (7) a cantora Erika sobe ao palco levando com o melhor do blues, pop e rock com antiguidades, releituras inéditas e composições que marcam os oito anos como cantora profissional.

Sexta-feira (8) tem mais samba com Negabi, que leva seu repertório cheio de pérolas entoado pela voz suave e envolvente da cantora. De Clara Nunes à Alcione, o show contempla sucessos de ícones do samba embalando e emocionando o público.

A semana se encerra no sábado, com todo o alto astral de Chicão Castro, que entoa MPB e Pop, em um show especial intitulado “Chicão canta para elas”. Sua identidade se firmou pela voz potente e os instrumentos sempre à mão: violão e cajon. A habilidade com a percussão abriu caminhos para importantes parcerias com músicos e bandas que sempre admirou.

Serviço

O Sesc Morada dos Baís fica na avenida Noroeste, 5140. Informações pelo telefone (67) 3311-4300. O espaço bistrô é aberto às 18h30 e as apresentações musicais começam às 20h. Acompanhe a programação no site sesc.ms.





