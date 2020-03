Funtrab oferece 247 vagas de emprego em Campo Grande

Priscilla Porangaba, com informações da assessoria

A Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul (Funtrab) está com 247 vagas abertas em Campo Grande nesta quinta-feira (12). Há oportunidade para manobristas, mecânicos, técnico de enfermagem e tosador de animais domésticos.

Há vagas para pedreiros, 10, azulejista 3,balconista de açougue 2, borracheiro, carpinteiro de obras 2, carreteiro (motorista de caminhão-carreta), churrasqueiro 1, classificador de madeira 2, comprador 2, coordenador técnico de eletromecânica 1, cortador de roupas 1, costureira de máquinas industriais 1, costureira em geral, dedetizador 1, eletricista de instalações de veículos automotores 1, eletricista de veículos de máquinas operatrizes 1, eletromecânico de manutenção de elevadores 1, analista fiscal (economista) 1, arte-finalista 1, assistente de vendas 1, auxiliar de cozinha 1, auxiliar de escrituração fiscal 1, auxiliar de estoque 1, auxiliar de linha de produção 2. garçom 1, gerente de bar e lanchonete 1, gerente de restaurante 1, instalador de insulfilm 1, ,instalador de painéis 1, instalador de som e acessórios de veículos 1, jardineiro 1, lavador de automóveis 1 e outras.

Os interessados devem se cadastrar na Funtrab localizada na rua 13 de maio, 2773, no Centro de segunda a sexta, das 7h30 às 17h30, com RG, CPF e Carteira de Trabalho em mãos.

As vagas são rotativas e podem ser preenchidas a qualquer momento.

