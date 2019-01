Inscrições para curso gratuito de auxiliar administrativo estão abertas

A Subsecretaria de Políticas para Juventude (SubJuv), está com inscrições abertas para o “Curso de Verão”, destinado a auxiliar administrativo. O curso gratuito é destinado a jovens de 15 a 29 anos e será realizado na sede da Subscretaria.

Com início na próxima segunda-feira (21), o curso tem duração de 5 dias, no período das 8h30 às 12h, abrangendo conteúdos sobre o sistema 5S, marketing pessoal, desenvolvimento de currículo e rotinas administrativas. “Estamos criando as condições necessárias para que os jovens atendidos pela Prefeitura tenham sucesso na vida pessoal e profissional, pois nada melhor do que o trabalho para tornar um jovem emancipado e protagonista da própria história.”, disse o subsecretário de Políticas para Juventude, Maicon Nogueira

Para participar do programa Telecentro 2.0, basta ligar para 3314-3577 ou encaminhar-se à sede da Subsecretaria de Políticas para Juventude, localizada na Rua 15 de Novembro, 532 – centro.

Deixe seu Comentário

Leia Também