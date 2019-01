Prefeitura promove “Férias no Parque”, na Vila Nascer

Com brincadeiras lúdicas e divertidas, o Projeto “Férias no Parque” estará no Centro Olímpico da Vila Nasser a partir desta quarta-feira (16), seguindo nos dias 17 e 18. As crianças podem se divertir com jogos de tabuleiros, pula corda, bambolê, brinquedos infláveis, e atividades esportivas como futebol, frescobol, slackline, voleibol, basquetebol e lutas, a partir das 8 horas.

As atividades são gratuitas e direcionadas às crianças que estão no período de férias escolares, e para a segurança dos jovens, todas as atividades recebem acompanhamento de professores e agentes sociais da Fundação Municipal de Esportes (Funesp).

Com duração de 30 dias, o Projeto Férias no Parque acontecerá na próxima semana no Parque Ecológico do Sóter. Além das atividades oferecidas, a população pode aproveitar os parques para cuidar da saúde e se divertir, além disso, leituras e caminhadas são outras opções para toda a família.

Sobre o Projeto

O Projeto já atendeu mais de 1.200 crianças no Parque Tarsila do Amaral, no Parque Ayrton Senna, Jacques da Luz e a expectativa é atender mais de 2.000 em cinco semanas. As atividades acontecem das 8h às 11h e das 15h às 18h.

