Pode isso? Nos EUA, boxeador aposta em si mesmo e leva "bolada" de dinheiro

No último sábado (20), o norte-americano Ryan Garcia venceu Devin Haney em uma luta de box, em Nova York. Após a conquista, o lutador revelou que apostou aproximadamente R$ 10 milhões em seu próprio êxito.

A aposta em si mesmo rendeu a ele o montante de R$ 258 milhões. Os registros das casas de apostas apontam que a vitória de Garcia foi uma surpresa para o público, que colocava Haney como favorito.

O valor total é referente aos lucros da aposta esportiva e à premiação da luta, avaliada em R$ 62 milhões na cotação atual.

Em publicação feita no Instagram, Ryan Garcia contou qual foi a sua motivação para apostar em si mesmo e o que pretende fazer com o dinheiro recebido. “Se você apostar, aposte em você mesmo... Deixarei Deus me guiar sobre como usar esse dinheiro”, escreveu o boxeador.

